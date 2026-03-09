Detenuto a Salerno, espulso dal territorio cittadino marocchino Provvedimento eseguito dagli agenti della Polizia

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato, con personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, ha dato esecuzione a un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale nei confronti di un cittadino marocchino, attualmente in stato di detenzione, emesso dall’Autorità giudiziaria competente.

L'uomo, detenuto per reati inerenti agli stupefacenti, armi, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, è stato prelevato nella mattinata del 6 marzo dalla locale Casa Circondariale di Salerno e accompagnato presso un aeroporto internazionale italiano per il successivo rimpatrio nel Paese di origine.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo e contrasto all’immigrazione irregolare svolte dalla Polizia di Stato, finalizzate all’esecuzione dei provvedimenti di allontanamento disposti dall’Autorità giudiziaria e amministrativa.

"La Questura di Salerno - si legge in una nota - continuerà a mantenere alta l’attenzione sul territorio, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione e sicurezza pubblica".