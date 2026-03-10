San Cipriano Picentino, incendio in un'abitazione: 50enne in ospedale Le fiamme sarebbero state generate da una stufa

Paura nella notte a Filetta di San Cipriano Picentino dove si è verificato un incendio all'interno di un'abitazione. L'allarme è scattato intorno alle 2 all'interno di un'abitazione che si trova sulla strada provinciale 26A. Secondo una prima ricostruzione effettuata, le fiamme sarebbero partite da una stufa che, probabilmente troppo vicina alle coperte, ha generato l'incendio all'interno della casa. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco per fronteggiare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. All'interno dell'abitazione vi era un 50enne che è stato soccorso dai sanitari dell'associazione "Vopi" di Pontecagnano Faiano.

L'uomo è stato trasportato in ospedale per una sospetta intossicazione da fumo. Non c'è stato nulla da fare, invece, per un cagnolino che si trovava all'interno dell'abitazione che non si è riuscito a mettere in salvo. Le fiamme hanno interamente avvolto la camera da letto del piano superiore della casa, propagandosi anche ad altri locali. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con certezza la dinamica di quanto accaduto.