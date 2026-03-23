Paura a Castellabate, grave incidente sul lavoro: ferito un operaio L'uomo è stato trasportato in elicottero a Salerno

Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio a Castellabate, nel Cilento. Per cause ancora in corso di accertamento, una gru si è ribaltata, ferendo l'operaio che si trovava all'interno del mezzo. L'incidente si è verificato nei pressi dell'impianto di depurazione, nel comune di "Benevenuti al Sud". Il mezzo pesante, dopo essersi inclinato, si è ribaltato sul lato destro. L'operaio ha riportato ferite agli arti inferiori ed una frattura del femore. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni per sollevare il mezzo e ripristinare le operazioni di sicurezza. Per accelerare i soccorsi è stato attivato anche un elisoccorso che ha condotto il ferito al "Ruggi" dove è stato preso in carico dai medici del pronto soccorso. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Agropoli per ricostruire la dinamica dell'incidente.