VIDEO | Paestum, bombe carta nei locali della movida: attività devastate Gli ordigni esplosi a poca distanza dalla zona archeologica, particolarmente frequentata dai turisti

Boati fortissimi che hanno squarciato la tranquillità della notte ma anche due locali a Capaccio Paestum, a ridosso dell’area archeologica. Danneggiati il wine bar “Il calice” e il ristorante “Le tavernelle”, gestiti dalla stessa famiglia.

Con ogni probabilità si è trattato di due bombe carta, esplose intorno alle 4 e 30 del mattino.

Gli ordigni hanno danneggiato anche le strutture limitrofe, in una delle zone a a maggiore vocazione turistica della città. Suppellettili devastate, vetri rotti e danni ingenti: scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compangia di Agropoli e gli agenti della Polizia locale, oltre ai vigili del fuoco.

Avviate le indagini, al vaglio degli investigatori anche le immagini di videosorveglianza della zona. Si cerca di capire chi e perché abbia messo nel mirino le attività della movida, particolarmente frequentate dai turisti e non solo.