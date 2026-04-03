Pontecagnano Faiano, tentativo di truffa in banca: due arresti

Provvidenziale la segnalazione effettuata dalla direttrice dell'istituto

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Pontecagnano Faiano.  

L'intuito della direttrice di un istituto bancario di Pontecagnano Faiano ha consentito di sventare un presunto tentativo di truffa e di arrestare i presunti responsabili. L'attività è stata svolta nella giornata di giovedì dai carabinieri della stazione di Pontecagnano Faiano. I militari, allertati dal personale della banca, hanno tratto in arresto A.D.A. e S.N., entrambi ritenuti responsabili di truffa aggravata.

In particolare, secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia giudiziaria, a seguito di segnalazione della direttrice di un istituto bancario, è stata rilevata la presenza sospetta di un uomo che tentava di disporre l'immediato prelievo e il trasferimento di somme relative a un bonifico di importo rilevante, che non era stato ancora accreditato. Una circostanza che ha fatto scattare l'allarme e che ha portato all'arresto dei due uomini, ritenuti responsabili di truffa aggravata.

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