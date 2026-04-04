Reflui bufalini smaltiti illegalmente, sequestrata azienda cilentana I controlli ambientali di Polizia locale, Wwf e "Noetaa"

Diecimila metri quadrati di terreno sequestrati in località "Gromola" a Capaccio Paestum dalla Polizia locale, impegnata nei controlli ambientali.

Nel mirino degli agenti un'azienda zootecnica bufalina con 300 capi. Gli accertamenti, disposti dall'amministrazione guidata dal sindaco Gaetano Paolino, hanno fatto emergere gravi irregolarità nella gestione dei reflui.

"I controlli, eseguiti dagli agenti diretti dal comandante Antonio Rinaldi con il supporto delle Guardie volontarie del Wwf Italia e dei volontari N.o.e.t.a.a., hanno riguardato vasche di contenimento, paddock e impianti di convogliamento, evidenziando rischi di contaminazione delle falde e inquinamento delle acque", come si legge nella nota a corredo dell'operazione.

Il fondo è stato sequestrato interamente: denunciati alla Procura di salerno i due legali rappresentanti dell'azienda e quattro comproprietari.