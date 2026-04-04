Due paracadutisti finiscono in mare al largo di Paestum: ritrovati in ipotermia I malcapitati, di nazionalità francese, sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale

Brutta avvenutra per due paracadutisti di nazionalità francese, finiti in mare nelle acque al largo di Paestum durante un'esercitazione di una scuola di paracadutismo laziale.

I due si erano lanciati da un aereo privato decollato intorno alle 19, ma invece di atterrare nell'area prevista sono finiti in mare, a circa un miglio di distanza dalla costa, in località Foce Sele del comune cilentano.

A far scattare l'allarme è stato il pilota del velivolo: uno degli istruttori si sarebbe tuffato in acque per recuperarli, ma senza successo. Immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi, che ha visto impegnata una vera e propria task force con motovedette e elisoccorso.

I due sono infine stati recuperati circa un'ora dopo di ricerche senza sosta, in ipotermia ma non in pericolo di vita. Una brutta avventura che per loro fortuna non ha avuto conseguenze peggiori.