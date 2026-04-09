Capaccio, carabinieri recuperano mezzi ed elettrodomestici Al termine di un inseguimento sulla strada statale 18

I carabinieri della compagnia di Agropoli hanno recuperato due mezzi rubati e diversi elettrodomestici che erano stati prelevati poco prima in un’azienda di Cicerale. In particolare i militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno individuato lungo la strada statale 18, nel territorio comunale di Capaccio Paestum, un Doblò che risultava rubato. Il mezzo, che aveva gli sportelli posteriori aperti, è stato subito notato dai carabinieri che hanno intimato l’alt al conducente.

Dalla fuga dell’uomo è scaturito un inseguimento, terminato poco dopo, nel comune di Eboli. Il conducente è riuscito ad allontanarsi a piedi ma i carabinieri hanno recuperato il mezzo rubato, nel quale sono stati trovati anche attrezzi da lavoro ed elettrodomestici rubati poco prima. Nello stesso posto è stato rinvenuto anche un Ducato, mezzo risultato rubato.