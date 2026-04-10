Pontecagnano: il Nucleo elicotteri dei carabinieri si dota di un nuovo velivolo AW169, bimotore prodotto da Leonardo: si rafforza la componente aerea dell'Arma

Il 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano si dota di un nuovo elicottero di ultima generazione: è l'AW169, velivolo bimotore multiruolo prodotto dalla società Leonardo S.p.A. L'introduzione del nuovo mezzo segna un passo significativo nel potenziamento della componente aerea dell'Arma dei Carabinieri nel territorio campano.

Il nuovo AW169 sostituisce progressivamente l'AW109 Nexus, in servizio presso il nucleo sin dagli anni 2000. Il 7° NEC è attualmente impegnato nel processo di transizione tra le due linee di velivoli.

Tecnologia avanzata per una maggiore sicurezza operativa

L'AW169 è equipaggiato con sistemi avionici di nuova generazione, progettati per alleggerire il carico di lavoro degli equipaggi e migliorare la cosiddetta situational awareness, ovvero la capacità di percezione e comprensione dell'ambiente operativo in tempo reale. Il risultato è un incremento della sicurezza in volo e dell'efficienza complessiva nelle missioni.

Il velivolo è dotato di un sistema di carrello a pattino fisso, soluzione tecnica che ne amplia la flessibilità operativa consentendo atterraggi in contesti difficili e terreni impervi, condizione fondamentale per le missioni a supporto dei reparti speciali.

Impieghi: dal contrasto alla camorra al soccorso in mare

Il campo d'azione dell'AW169 in forza al 7° Nucleo Elicotteri di Pontecagnano sarà ampio e variegato. Il velivolo supporterà l'arma territoriale, l'arma forestale e i reparti speciali nelle attività di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità organizzata. Tra le missioni previste figurano anche il monitoraggio di obiettivi sensibili, il contrasto ai reati ambientali, le operazioni di ricerca e soccorso in mare e su terra, e le missioni di trasporto.