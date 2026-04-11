Sarno, spari da un’auto in corsa: ferito un pregiudicato ai domiciliari L’azione potrebbe essere legata a dinamiche della criminalità locale

Un agguato in piena regola si è verificato in serata a Sarno, nella frazione di Lavorate, dove un uomo già noto alle forze dell’ordine e sottoposto agli arresti domiciliari è stato colpito da diversi colpi d’arma da fuoco, esplosi da un’auto in corsa. Gli spari, probabilmente indirizzati verso un’abitazione, hanno colpito ad un braccio il giovane che è stato soccorso e trasportato in ospedale. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.

L’agguato ha generato paura tra i residenti della zona, molti dei quali hanno udito i colpi di arma da fuoco e hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Gli investigatori, giunti sul posto, hanno avviato i rilievi e raccolto le prime testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Si cercano elementi per individuare l’auto da cui sarebbero partiti i colpi e per chiarire il movente dell’azione, che potrebbe essere legato a dinamiche di criminalità locale. Le indagini sono in corso.