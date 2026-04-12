VIDEO | "Bomba day": chiuse autostrada A2 e linea ferroviaria per il disinnesco In azione i Guastatori dell'Esercito: evacuate anche alcune famiglie della zona

Sono ancora in corso le operazioni di disinnesco e bonifica dell'area tra Battipaglia e Campagna dove nelle scorse settimane sono stati rinvenuti due ordigni bellici nel cantiere dell'alta velocità.

I Guastatori dell'Esercito sono al lavoro nell'ambito di un'operazione coordinata dalla Prefettura di Salerno. In campo la task force con polizia, carabinieri, guaardia di finanza, polizia municipale e personale di Anas e Protezione civile.

Chiuse, in entrambe le direzioni, l'autostrada A2 del Mediterraneo nel tratto compreso tra Battipaglia e Campagna, così come la Statale 19 "delle Calabrie" e la linea ferroviaria. Varchi presidiati e l'obbligo di muoversi su percorsi alternativi.

Inevitabili i disagi per la circolazione sia per i mezzi pesanti che per gli automobilisti. L'attività, però, prosegue rapidamente e le operazioni sono in anticipo rispetto alla tempistica ipotizzata, tanto che è stato riaperto uno dei tratti interessati dallo stop.

Durante l'attività è stato rinvenuto un terzo ordigno bellico: la situazione è strettamente monitorata da Prefettura di Salerno e Comuni coinvolti.