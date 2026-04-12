Incidente sul lavoro: operaio travolto dal muletto condotto da un collega La vittima è ricoverata all'ospedale "Santa Maria Addolorata" con diverse fratture

La polizia indaga sull'incidente avvenuto nelle scorse ore in un'azienda di Eboli. Stando ad una prima ricostruzione, un operaio sarebbe stato travolto da un muletto condotto da un collega.

L'uomo è rimasto ferito ed i medici dell'ospedale "Santa Maria Addolorata" di Eboli, dove è stato condotto in gravi condizioni, gli hanno riscontrato fratture agli arti inferiori.

L'operaio è residente a Battipaglia. Come da prassi, investigatori e Procura di Salerno hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e verificare se sono state rispettate tutte le prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nella Campania ai vertici della classifica nazionale per morti bianche, il territorio salernitano non fa eccezione per quanto riguarda il numero di incidenti e persone coinvolte. Da tempo i sindacati sollecitano il Governo a varare misure più stringenti nel campo della sicurezza.