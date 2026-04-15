Scontro tra tir in Basilicata: perde la vita anche un 46enne salernitano Si aggrava il bilancio: sul colpo era deceduto un 23enne del Vallo di Diano

Assume dimensioni ancora più devastanti il bilancio dell'incidente avvenuto in mattinata sulla strada statale 658 Potenza-Melfi, nel territorio di Pietragalla, in Basilicata e che è costato la vita da un autista 23enne residente nel Vallo di Diano.

Nelle ore successive all'impatto, infatti, è deceduto anche il 46enne che era alla guida dell'altro camion coinvolto nell'impatto. Si tratta di un autista di Atena Lucana che era stato trasportato d'urgenza in ospedale. Le ferite riportate nell'impatto, però, si sono rivelate troppo gravi ed il suo cuore ha smesso di battere, nonostante i medici abbiano fatto di tutto per tenerlo in vita.

Nel violento impatto era deceduto sul colpo un 23enne originario del Sudan ma residente a Sassano che era alla guida dell'altro camion rimasto coinvolto nell'impatto. Entambi i mezzi incidentati appartenevano ad aziende del Vallo di Diano. Una comunità distrutta dal dolore per due giovani lavoratori morti in circostanze drammatiche.