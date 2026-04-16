Grave incidente sull’A2: un 59enne in codice rosso L’impatto è avvenuto nei pressi dello svincolo di Pontecagnano

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 22:30 di mercoledì all’uscita dell’autostrada A2, svincolo di Pontecagnano Faiano. Due le auto coinvolte nello scontro: una Mercedes Classe A e una Fiat 500.

La Centrale Operativa 118 di Salerno ha immediatamente attivato l’ambulanza dell’associazione Vo.P.I., che opera in convenzione con l’ASL Salerno sul territorio di Pontecagnano Faiano.

Due i feriti. Il più grave è un uomo di 59 anni, politraumatizzato, soccorso e stabilizzato dal personale sanitario dei volontari Vo.P.I. e trasportato d’urgenza in codice rosso al Ruggi d’Aragona di Salerno. Il secondo ferito ha riportato traumi di minore entità.

Sul luogo del sinistro è intervenuta la Polizia Stradale per i rilievi del caso e per gestire la viabilità, che ha subito rallentamenti all’uscita autostradale. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire la dinamica.