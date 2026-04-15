Incertezza Nocerina, l'annuncio della società: "A fine stagione sarà addio" I rappresentanti del club si preparano all'addio: "In corso trattative per il club"

Clima d'incertezza in casa Nocerina. Con una nota ufficiale, i rappresenanti della Nocerina Calcio 1910 S.S.D S. S.R.L annunciano il loro disimpegno al termine della stagione in corso. "Visto l'attaccamento alla città e ai colori rossoneri garantiamo di mantenere tutti gli impegni presi in questa stagione sportiva, affinché si arrivi alla fine di questo campionato avendo tutti i requisiti per poter partecipare alla prossima stagione calcistica 2026/2027, ribadendo la nostra non-presenza".

Trattative in corso

Si prova a cambiare passo con una nuova società. "Nel frattempo la Società comunica che sono in corso alcune trattative per il trasferimento di proprietà, trattative che vengono e verranno svolte oltre che con la massima disponibilità, anche nel rispetto del nome e della storia della Nocerina. A tal proposito, è stato già informato delle trattative in corso e verrà aggiornato sulle eventuali successive, il primo cittadino di Nocera Inferiore Avvocato Paolo De Maio, a garanzia dell’intera tifoseria. Lo stesso Sindaco seguirà in prima persona l'evolversi delle vicende che sono a cuore di tutti gli sportivi rossoneri".