La maledetta Statale della morte: sulla SS 18 è una strage senza fine Tre veicoli coinvolti nel sinistro costato la vita ad un uomo di 56 anni

Aveva 56 anni Bartolo Ricciardi, il 56enne originario di Battipaglia che ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la Strada Statale 18, nel territorio di Eboli.

Fatale l'impatto contro un suv, una Bmw X6, alla cui guida c'era un noto imprenditore della Piana. Nel sinistro è rimasto coinvolto anche un terzo veicolo, una Opel Mokka. I feriti sono stati trasferiti in ospedale.

La vittima viaggiava a bordo della sua Fiat 500: lo scontro frontale è stato violentissimo e non ha lasciato scampo a Ricciardi.

La Strada Statale 18 si conferma arteria killer, tra le più pericolose non solo della provincia di Salerno ma dell'intera Campania. La Procura di Salerno ha aperto un'inchiesta: scattato l'allarme, sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 del Vopi.

Saranno i rilievi eseguiti dagli investigatori a ricostruire la dinamica ed accertare eventuali responsabilità.