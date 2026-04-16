Traffico di cocaina tra Spagna e Italia: arrestato il "corriere" della droga Un 53enne arrestato dalla Polizia: è accusato di aver guidato un tir con 57 chili di stupefacenti

La Squadra Mobile della Polizia Salerno ha eseguito un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità spagnole nei confronti di un cittadino italiano di 53 anni, residente a Nocera Superiore, accusato di associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo avrebbe fatto parte, almeno dal febbraio 2025, di un'organizzazione criminale composta da persone italiane e specializzata nel trasporto di ingenti quantità di droga dalla Spagna all'Italia, utilizzando autocarri come mezzo di occultamento e trasporto dello stupefacente.

Il suo ruolo specifico, così come ricostruito dagli inquirenti, era quello di conducente dell'autoarticolato a bordo del quale veniva nascosto il carico illecito. L'8 settembre 2025 le forze dell'ordine spagnole lo avevano intercettato in un'area di servizio di Girona, sequestrando 57,69 chilogrammi di cocaina e 307 chilogrammi di hashish.

L'arrestato è stato trasferito presso la casa circondariale di Salerno Fuorni.