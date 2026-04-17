Schianto in moto: San Valentino in lacrime per Francesco Marcigliano Il sindaco proclamerà il lutto cittadino nel giorno dei funerali

Non conosce tregua la terribile scia di sangue provocata dagli incidenti stradali nel Salernitano. Giovedì sera a Sarno ha perso la vita Francesco Marcigliano, 44enne di San Valentino Torio che viaggiava in sella ad una moto. L’impatto mortale si è verificato in via San Valentino, nei pressi del mercato ortofrutticolo. Il centauro, originario di San Valentino Torio, si sarebbe scontrato con un’auto proveniente dal senso opposto.

L’impatto è stato violentissimo, al punto da rendere vani anche i soccorsi. Dolore e sgomento in tutto l’Agro Nocerino Sarnese. Il sindaco Michele Strianese, nell’esprimere il cordoglio di tutta l’Amministrazione comunale di San Valentino Torio, ha annunciato che nel giorno del funerale sarà proclamato il lutto cittadino e saranno annullate tutte le manifestazioni e gli eventi previsti per il fine settimana.

Una tragedia arrivata a poche ore di distanza da un altro incidente mortale, avvenuto sulla strada statale 18, nel comune di Eboli. Nell’impatto ha perso la vita “Bartolo” Ricciardi, maestro casaro originario di Battipaglia, ma molto conosciuto in tutta la Piana del Sele. Domani alle 15.30 presso la chiesa di Sant’Antonio da Padova si svolgeranno i funerali.