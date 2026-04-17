Ultima della regular season con limitazioni. Foggia-Salernitana potrebbe avere gli spalti del settore ospiti dello Zaccheria vuoti o con una piccolissima rappresentanza granata. Il match che chiuderà la regular season della Bersagliera è nel mirino del Viminale. Con la determinazione n.15 del 2026, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha inserito la sfida in Puglia tra quelle con possibili rischi in materia di ordine pubblico. La palla passa al Comitato di Analisi per la Sicurezza delle manifestazioni sportive, con possibile decisione attesa settimana prossima. Facile immaginare limitazioni, con obbligo di tessera del tifoso per i tifosi che decideranno di seguire la Salernitana nell'ultima sfida della regular season, fondamentale soprattutto in ottica terzo posto.
Foggia-Salernitana, il Viminale stoppa la trasferta
Palla al Casms, si va verso limitazioni per il tifo granata
Salerno.