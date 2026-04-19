San Cipriano Picentino, grave incidente stradale: 32enne in codice rosso Lo scontro è avvenuto in via Tora, ragazza trasportata d'urgenza al Ruggi

Notte di paura a San Cipriano Picentino per un violento incidente avvenuto in via Tora di Pezzano. L'impatto, avvenuto intorno alle 2, ha richiesto l’intervento massiccio dei soccorsi. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, le due vetture si sarebbero scontrate frontalmente. A bordo della prima auto viaggiava una ragazza di 32 anni, residente in zona. Sull’altro veicolo una coppia. Da chiarire l’esatta dinamica e le responsabilità.

Immediato l’allarme alla Centrale Operativa 118 di Salerno, che ha inviato sul posto l’automedica, un’ambulanza della Croce Bianca e un’ambulanza della Pubblica Assistenza Vopi. Il bilancio è di due feriti. Ad avere la peggio la 32enne, estratta dall’abitacolo e stabilizzata dal personale sanitario: è stata trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Salerno. Ferita anche la donna che viaggiava sulla seconda auto, medicata sul posto e trasferita in ospedale in codice giallo. Illeso il conducente dell’altra vettura.

I Carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Sequestrate entrambe le auto per gli accertamenti del caso. La strada è rimasta chiusa al traffico per oltre un’ora per consentire soccorsi e messa in sicurezza. Le condizioni della 32enne restano riservate.