Omignano, 58enne resta incastrato sotto un escavatore È stato trasportato in elicottero a Salerno per le gravi ferite riportate

Un grave incidente si è verificato questa mattina ad Omignano, nel Cilento, dove un uomo è rimasto ferito mentre stava utilizzando un escavatore. Il fatto si è verificsto in Pagliarole: l'uomo, secondo una prima ricostruzione, è rimasto incastrato sotto un piccolo escavatore.

Sul posto sono giunti i caschi rossi di Vallo della Lucania, i carabinieri di Sessa Cilento, l'automedica della Misericordia di Ascea ed il sindaco di Omignano, Raffaele Mondelli.

Il malcapitato è stato liberato grazie all'intervento dei caschi rossi. Successivamente è stato affidato ai sanitari ed è stato trasportato al campo sportivo vicino per poi essere elitrasportato dall’elicottero del 118 presso l'ospedale "Ruggi" di Salerno. Da quanto si apprende ha riportato ferite per i traumi dovuti allo schiacciamento. Alle forze spetterà il compito di far piena luce sulla dinamica di quanto accaduto.