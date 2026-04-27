Incidente nel Vallo di Diano, muore 70enne: in gravi condizioni la moglie

Ancora sangue sulle strade della Campania e, in particolare della provincia di Salerno. Non ce l'ha fatta Luigi Pepe, il 70enne di Sant'Arsenio coinvolto nell'incidente avvenuto nelle scorse a Teggiano.
L'uomo è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale "Curto" di Polla, dove le sue condizioni sono apparse subito molto serie. I medici valdianesi hanno tentato di salvargli la vita, ma le ferite riportate nel sinistro erano trovvo gravi. L'uomo è deceduto poche ore dopo il sinistro.
Nell'incidente è rimasta coinvolta anche la moglie, ricoverata in gravi condizioni.