Cavese, Lamberti sorride: "Ripartiamo da una buona base di partenza" Il presidente sul futuro di Prosperi: "Giusto che rifletta sul suo futuro, lo attenderemo"

Le paure di inizio anno sono scivolate via. I borbottii cancellati da una salvezza che vale tantissimo. La Cavese si gode la permanenza in serie C. E a festeggiare, come settimana scorsa a Siracusa, è il presidente metelliano Alessandro Lamberti: “È stato un anno molto interessante, il più difficile dal momento che ci siamo trovati in una situazione nuova perché sono state fatte delle valutazioni in rosa particolari – le parole in conferenza stampa -. La partita con il Cosenza è stata la dimostrazione di quanto fatto da questo gruppo, c'è stato un inizio difficile ma ne siamo usciti bene, grazie alla dedizione dell'allenatore verso la squadra e anche al lavoro del direttore De Liguori. Sappiamo che con l’unione d’intenti si può fare strada. Adesso guardiamo avanti, consapevoli che ripartiremo da una buona base di partenza per la prossima stagione".

“Prosperi rifletterà”

L’argomento si sposta poi sul futuro del tecnico Fabio Prosperi. Lamberti attende la sua decisione: “Per me non è stato mai in discussione. Considero legittima la sua riflessione ma gli ho detto anche io di prendersi qualche giorno perché siamo soddisfatti con la società dell'operato del mister e vorremmo andare avanti insieme. Qui vogliamo persone molto convinte di starci a Cava de' Tirreni: non è il caso di Prosperi, lo aspetterò tranquillamente, perché l'annata è stata dispendiosa emotivamente. Non c'è fretta ma vogliamo già parlare di programmazione per la prossima stagione".