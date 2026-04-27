Agropoli, tragedia sulla statale: donna investita e uccisa È stata travolta da un’auto in transito

Tragedia nella notte ad Agropoli dove è deceduta una 42enne di nazionalità georgiana. La donna, secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, è stata investita da un'auto in transito.

L'incidente si è verificato sulla statale, poco prima dello svincolo di Agropoli Nord. Alla base della tragedia, probabilmente, la scarsa visibilità. La persona che era alla guida dell'auto, dopo l'impatto, si è subito fermata ed ha allertato i soccorsi. Per la 42enne, tuttavia, non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Agropoli per ricostruire con certezza la dinamica dell'impatto. Dolore e sgomento nella città del Cilento: l'incidente ha riacceso anche il dibattito sul livello di sicurezza della statale dove spesso si sono verificati gravi incidenti stradali.