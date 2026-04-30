Pattuglie in strada ed elicotteri: controlli rafforzati per il Primo maggio L'obiettivo è garantire un fine settimana tranquillo per residenti e turisti in arrivo

In occasione delle festività del Primo Maggio, il comando provinciale Carabinieri di Salerno ha predisposto un piano di controlli straordinari sull'intero territorio provinciale. L'iniziativa è stata pianificata in linea con le direttive del Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, nell'ambito del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Focus su reati predatori, alcol e droga alla guida

"L'operazione - spiegano i vertici dell'Arma - mira a garantire i massimi livelli di sicurezza e a prevenire episodi di illegalità, con particolare attenzione ai reati predatori e alle violazioni legate alla guida in stato di ebbrezza e all'uso di sostanze stupefacenti. Le pattuglie saranno rafforzate nel capoluogo e nei principali centri della provincia, con presidio anche lungo le arterie stradali a più alta affluenza turistica".

Supporto aereo del 7° Nucleo Elicotteri di Pontecagnano

A integrazione dei servizi a terra, il 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano garantirà la copertura aerea sulle aree urbane e nelle zone di maggiore afflusso. Il supporto dall'alto consentirà alle pattuglie di intervenire con maggiore tempestività e di esercitare un controllo più capillare sui punti critici del territorio provinciale.