Pattuglie in strada ed elicotteri: controlli rafforzati per il Primo maggio

L'obiettivo è garantire un fine settimana tranquillo per residenti e turisti in arrivo

pattuglie in strada ed elicotteri controlli rafforzati per il primo maggio
Salerno.  

In occasione delle festività del Primo Maggio, il comando provinciale Carabinieri di Salerno ha predisposto un piano di controlli straordinari sull'intero territorio provinciale. L'iniziativa è stata pianificata in linea con le direttive del Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, nell'ambito del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Focus su reati predatori, alcol e droga alla guida

"L'operazione - spiegano i vertici dell'Arma - mira a garantire i massimi livelli di sicurezza e a prevenire episodi di illegalità, con particolare attenzione ai reati predatori e alle violazioni legate alla guida in stato di ebbrezza e all'uso di sostanze stupefacenti. Le pattuglie saranno rafforzate nel capoluogo e nei principali centri della provincia, con presidio anche lungo le arterie stradali a più alta affluenza turistica".

Supporto aereo del 7° Nucleo Elicotteri di Pontecagnano

A integrazione dei servizi a terra, il 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano garantirà la copertura aerea sulle aree urbane e nelle zone di maggiore afflusso. Il supporto dall'alto consentirà alle pattuglie di intervenire con maggiore tempestività e di esercitare un controllo più capillare sui punti critici del territorio provinciale.

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