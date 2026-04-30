Avversari Salernitana, effetto playoff: il Cosenza ritrova gli ultras

Dalla contestazione al patron Guarascio alla tregua in vista dei playoff. L’Alkool Group Loreto 1985, uno dei gruppi storici del tifo organizzato del Cosenza, mette da parte l'ascia di guerra e si appresta a vivere da protagonista il finale di stagione. Con una nota, la fazione ultras annuncia il ritorno in Curva Sud a partire dalla prima gara dei playoff di mercoledì prossimo, prima uscita nella post-season dei silani in programma al San Vito-Marulla nel nome del quarto posto raggiunto nella regular season.
Il comunicato degli Alkool Group Loreto 1985
"Dal 1985 ad oggi abbiamo fatto pochi comunicati. Abbiamo sempre preferito parlare con i chilometri, con la presenza, con i sacrifici. Oggi ci troviamo davanti a una situazione particolare e, per rispetto della nostra storia e per amore della maglia rossoblù, sentiamo il dovere di far sentire la nostra voce. Il nostro stile è chiaro: nessun tifo per società, singoli calciatori o politici in campagna elettorale. Sopra ogni cosa c’è il Cosenza Calcio. Abbiamo vissuto gli anni dei “derby Cosenza vs Cosenza”, visto nascere e fallire società, calcato campi di provincia indegni della nostra storia. Per questo non accettiamo lezioni da nessuno e non consideriamo questo il punto più basso che abbiamo attraversato. Nel rispetto di ogni opinione, comunichiamo che dalla prima partita dei play-off torneremo sui nostri gradoni, con il nostro striscione, perché questi ragazzi hanno dimostrato attaccamento ai colori e meritano il nostro supporto. Il nostro è un passo avanti. Ci auguriamo che lo sia anche quello della società: riaprire la Curva Sud e garantire prezzi popolari".