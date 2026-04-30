Salernitana seconda per pubblico: sfiorata quota 200mila tifosi all’Arechi Nonostante i dissapori primaverili, il popolo granata ha risposto presente. E si prepara ai playoff

Sono diciotto le partite interne giocate con il pubblico dalla Salernitana nella regular season. Un malus rispetto a tutte le compagini del girone C. Nonostante l’ostacolo legato all’assenza di tifosi sugli spalti per il debutto interno in campionato con il Sorrento, a causa della squalifica di due turni a porte chiuse comminata dal Giudice Sportivo della Lega B per gli episodi registrati nel playout di ritorno con la Sampdoria, la Salernitana si attesta al secondo posto per presenza allo stadio. In diciotto partite, i granata hanno fatto registrare 190mila presenze. Un dato legato indissolubilmente anche alla contestazione verso la società che sin da inizio anno ha fatto calare vertiginosamente i numeri registrati al botteghino. Eppure la Salernitana chiude al secondo posto, alle spalle del Catania (320mila spettatori registrati al Massimino) e davanti al Benevento (126mila tifosi al Vigorito nelle 19 sfide interne).

Numeri da capogiro per la C

Un apporto importante quello della Salernitana anche per i dati raccolti dalla serie C. Per la prima volta – fa sapere la Lega Pro, grazie ai report delle biglietterie prodotti dai club – è stata superata quota 3 milioni di presenze complessive nella stagione regolare, con 200mila unità in più rispetto allo scorso campionato (più 8 %) e ben un milione in più (più 40%) rispetto al dato di due anni fa. Un apporto importante è stato sicuramente arrivato dai diversi sold-out fatti registrare dalla tifoseria della Salernitana nelle varie trasferte stagionali.

I dati – in costante crescita nell’ultimo triennio – testimoniano l’evoluzione della Serie C, sempre più visibile e appetibile, con il miglioramento della proposta televisiva che è stata capace di attrarre ulteriori spettatori (50 milioni reach totale su Sky e NOW, quasi 18milioni i contatti nelle gare Rai). Numeri molto positivi anche in ambito digital: registrate oltre 275milioni di visualizzazioni sui canali Instagram, Facebook e TikTok di Serie C, il triplo rispetto alla scorsa stagione. L’ incremento della fanbase è stato di 75mila utenti nell’ultimo anno. Oltre 12 milioni le views dei contenuti su YouTube.