Salernitana seconda per pubblico: sfiorata quota 200mila tifosi all’Arechi

Nonostante i dissapori primaverili, il popolo granata ha risposto presente. E si prepara ai playoff

salernitana seconda per pubblico sfiorata quota 200mila tifosi all arechi
Salerno.  

Sono diciotto le partite interne giocate con il pubblico dalla Salernitana nella regular season. Un malus rispetto a tutte le compagini del girone C. Nonostante l’ostacolo legato all’assenza di tifosi sugli spalti per il debutto interno in campionato con il Sorrento, a causa della squalifica di due turni a porte chiuse comminata dal Giudice Sportivo della Lega B per gli episodi registrati nel playout di ritorno con la Sampdoria, la Salernitana si attesta al secondo posto per presenza allo stadio. In diciotto partite, i granata hanno fatto registrare 190mila presenze. Un dato legato indissolubilmente anche alla contestazione verso la società che sin da inizio anno ha fatto calare vertiginosamente i numeri registrati al botteghino. Eppure la Salernitana chiude al secondo posto, alle spalle del Catania (320mila spettatori registrati al Massimino) e davanti al Benevento (126mila tifosi al Vigorito nelle 19 sfide interne).

Numeri da capogiro per la C

Un apporto importante quello della Salernitana anche per i dati raccolti dalla serie C. Per la prima volta – fa sapere la Lega Pro, grazie ai report delle biglietterie prodotti dai club – è stata superata quota 3 milioni di presenze complessive nella stagione regolare, con 200mila unità in più rispetto allo scorso campionato (più 8 %) e ben un milione in più (più 40%) rispetto al dato di due anni fa. Un apporto importante è stato sicuramente arrivato dai diversi sold-out fatti registrare dalla tifoseria della Salernitana nelle varie trasferte stagionali. 

I dati – in costante crescita nell’ultimo triennio – testimoniano l’evoluzione della Serie C, sempre più visibile e appetibile, con il miglioramento della proposta televisiva che è stata capace di attrarre ulteriori spettatori (50 milioni reach totale su Sky e NOW, quasi 18milioni i contatti nelle gare Rai). Numeri molto positivi anche in ambito digital: registrate oltre 275milioni di visualizzazioni sui canali Instagram, Facebook e TikTok di Serie C, il triplo rispetto alla scorsa stagione. L’ incremento della fanbase è stato di 75mila utenti nell’ultimo anno. Oltre 12 milioni le views dei contenuti su YouTube.

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