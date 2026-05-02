Agropoli, tenta di strangolare donna e la colpisce alla testa: preso 35enne Al rifiuto di consumare un rapporto sessuale, l'ha colpita con violenza: ora è in carcere

Dovrà rispondere di tentato omicidio un 35enne di Perdifumo che, la scorsa notte, ha aggredito una donna dell'Est Europa di 52 anni. I fatti sono avvenuti in un'abitazione di Lungomare San Marco, ad Agropoli. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della locale compagnia, il giovane si sarebbe introdotto nell'abitazione della donna, probabilmente con l'obiettivo di consumare un rapporto sessuale. Al rifiuto da parte della donna, è scaturita la violenza da parte del 35enne che ha colpito la 52enne alla testa con un calcio di una pistola, tentando anche di strangolarla. Fortunatamente la donna è riuscita a difendersi ma è rimasta ferita in modo serio.

L'uomo si è dato alla fuga a bordo di una Lancia Y che è stata, poi, intercettata dai carabinieri sulla statale, nei pressi dello svincolo di Agropoli. Alla vista dei militari il 35enne ha provato a dileguarsi ma è finito fuori strada. Condotto in caserma, è stato sottoposto ad interrogatorio, nel corso del quale ha ammesso le sue responsabilità. Tratto in arresto, è stato condotto in carcere a Vallo della Lucania con l'accusa di tentato omicidio e porto abusivo di arma. A seguito di controlli, infatti, è stato trovato in possesso anche di una pistola scacciacani modificata. Sono in corso ulteriori accertamenti per delineare la dinamica di quanto accaduto. La donna ha, infatti, riferito di non conoscere il suo aggressore e di non averlo mai visto prima della scorsa notte.