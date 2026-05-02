Salerno, Polizia sequestra sigarette contrabbando al Parco Mercatello Nei guai un 50enne, identificato anche l'acquirente

Prosegue l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Salerno per il contrasto ai reati predatori e agli illeciti diffusi. In questo contesto nella sera di giovedì 30 aprile, gli Agenti della Sezione Volanti della Questura di Salerno, hanno fermato un uomo di 50 anni, sorpreso in flagranza di reato nei pressi del Parco del Mercatello.

Durante il pattugliamento della zona orientale, i poliziotti hanno notato un individuo seduto su una sedia pieghevole nei pressi di un chiosco; ad insospettire gli agenti è stato il costante viavai di persone che si avvicinavano all’uomo per scambi rapidi. Dopo un breve appostamento, gli operatori hanno accertato che l’uomo prelevava pacchetti di sigarette da una borsa di tela nascosta sotto la sedia, ricevendone in cambio denaro.

L’intervento immediato della Volante ha permesso di rinvenire numerose stecche di tabacchi lavorati di contrabbando, tutti privi del sigillo del Monopolio di Stato.

La merce, introdotta illegalmente nel territorio nazionale e destinata al mercato nero, è stata posta sotto sequestro per la successiva confisca e distruzione, mentre per il venditore è scattata la sanzione amministrativa prevista dal Testo Unico sulle Accise. Anche l’acquirente è stato identificato dopo aver consegnato i pacchetti appena comprati.

Proseguiranno nei prossimi giorni i servizi di controllo straordinario nelle zone sensibili della città, al fine di prevenire il reiterarsi di condotte illecite.