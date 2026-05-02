Choc nel Cilento: donna pestata, fermato il presunto aggressore In corso accertamenti per ricostruire le cause dell'aggressione

Saranno le indagini dei carabinieri a far luce su di una violenta aggressione avvenuta la scorsa notte nel territorio comunale di Perdifumo. Per cause ancora sconosciute, una donna dell'Est Europa è stata percossa con violenza da un uomo che, dopo l'aggressione, ha provato a far perdere le sue tracce a bordo di un'auto.

La vettura, tuttavia, è stata intercettata dalle forze dell'ordine nel territorio di Agropoli dove il presunto aggressore è stato intercettato e bloccato. Inizialmente avrebbe anche provato a sfuggire all'Alt dei militari ma, poco dopo, è finito fuori strada con la vettura ed è stato fermato. La sua posizione è, ora, al vaglio degli investigatori. Gli uomini dell'Arma sono al lavoro in queste ore per capire i motivi dell'aggressione. La donna, che ha riportato diverse lesioni, avrebbe raccontato di non conoscere il suo aggressore.