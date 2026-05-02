Angri, evirato dalla compagna: lui voleva ospitare in casa la prima moglie Si erano trasferiti da pochissimo nella città doriana

Emergono nuovi dettagli sul movente del grave fatto di cronaca avvenuto ieri ad Angri e che ha visto una donna 35enne evirare il compagno 41enne. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, anche sulla scorta del racconto fornito dall’uomo nel momento in cui è stato lanciato l’allarme, tra i due - entrambi originari del Bangladesh - sarebbero sorte delle tensioni dopo il trasferimento nella nuova casa. La coppia, infatti, in precedenza viveva a Sant’Antonio Abate e solo da qualche giorno si era trasferita ad Angri, in un’abitazione più grande rispetto alla precedente.

Una scelta che, a quanto pare, sarebbe scaturita dal fatto che il 41enne avrebbe voluto ospitare in casa anche la prima moglie. Volontà che sarebbe alla base del gesto compiuto venerdì pomeriggio dalla 35enne che, prima di colpire ai genitali il compagno, lo avrebbe anche narcotizzato. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale a Nocera Inferiore dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. La 35enne è invece in carcere.