Salernitana, Ferrari si prende la scena. E i tifosi lo premiano I supporters premiano la prodezza del Loco con il Trapani

Un riconoscimento. Non avrà un valore importante ma sotto il profilo del morale per Franco Ferrari arriva un’altra bella iniezione d’autostima. Dopo una prima parte di 2026 difficile, con le sirene per un possibile addio a gennaio smorzate con la volontà di restare in granata, Franco Ferrari si è ripreso la scena. Tre su tre da titolare nelle ultime curve della regular season, con una continuità di rendimento e soprattutto di prestazioni che mancava da inizio anno.

Cosmi gli ha affidato il ruolo di ariete per aprire spazi, permettere a Lescano di potersi confermare nel ruolo di stoccatore. E quando il termometro dell’intensità si è alzato a dismisura, anche a Foggia Cosmi ha deciso di puntare sul Loco, tirando fuori dalla contesa Lescano. Attestato di stima importante, con il 3-4-1-2 che ora permette di poter avere due centravanti di ruolo contemporaneamente in campo. Esperimento provato con il Trapani con esito positivo. In Sicilia fu proprio Ferrari a rimettere le cose in ordine con un super gol. Una prodezza che i tifosi granata sul web hanno premiato come rete più bella del mese d’aprile. Battuti De Boer e Lescano. Un piccolo riconoscimento. Iniezione di fiducia: Ferrari vuole far correre la Salernitana verso la B.