Salernitana, ripresi gli allenamenti: due titolari verso il rientro Dopo il riposo di ieri, Cosmi accelera: squadra in campo anche domenica

Tutti in campo. La Salernitana è tornata ad allenarsi questa mattina presso il centro sportivo Mary Rosy. Domani inizieranno uffiicalmente i playoff, con i granata che guarderanno da spettatori interessati il turno preliminare che vedrà impegnte le rivali affrontate in campionato. I campani scenderanno in campo per la gara d’andata del primo turno della fase nazionale dei playoff domenica prossima, con avversario ed orario che saranno resi noti soltanto giovedì dopo il sorteggio.

Intanto, dopo il riposo di ieri, questa mattina gli uomini guidati da mister Serse Cosmi hanno svolto un lavoro aerobico seguito da un lavoro sul possesso palla e partita finale. Filippo Berra e Galo Capomaggio hanno ripreso ad allenarsi parzialmente con i compagni. Sensazioni positive dunque su un possibile rientro dei due calciatori per il primo turno nazionale. Cosmi preme forte sull'acceleratore e ha programmato per la mattinata di domani una nuova seduta di allenamento.