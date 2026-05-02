Cavese, l’eterno Cionek rilancia: "Aquilotti, insieme per nuovi obiettivi" Il difensore quarantenne protagonista di una stagione super. E il club fa scattare il rinnovo

Una stagione da applausi. Thiago Cionek si gode i 40 anni e lo fa con il sorriso sulle labbra. L’esperienza con la Cavese si è conclusa con la gioia della salvezza dopo aver soffiato sulle sue prime quaranta candeline. Nel mezzo anche il matrimonio. Quello con la Cavese durerà per un’altra stagione. Il club ha scelto di far scattare la clausola per il rinnovo. L’eterno difensore di nazionalità polacca ma brasiliano d’origine ha detto “sì”, pronto a continuare la sua storia d’amore con gli aquilotti.

Con un messaggio social, Cionek ha raccontato anche le sue emozioni al termine di un campionato che lo ha visto protagonista, leader di una difesa che si è riscoperta granitica nel momento topico della stagione: “Stagione conclusa da pochi giorn. È stato un anno speciale. Obiettivo raggiunto e costruzione di un gran gruppo, un gruppo vero, in una città e tifoseria che tanto apprezzano l’impegno e la lotta. E in mezzo a tutto questo, insiemi a voi ho compiuto i miei 40 anni, facendo quello che amo di più. Con lo stesso sorriso di quando ho iniziato a giocare e con la stessa voglia di competere sempre. Guardo indietro fiero di quello che abbiamo fatto, ma soprattutto motivato per guardare avanti e puntare a nuovi obiettivi insieme a voi aquilotti”.