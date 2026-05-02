Ex Salernitana, rivincita Breda: salva il Padova in B L'ex bandiera granata prezioso per l'obiettivo dei biancoscudati

Una striscia quasi da record, lasciando non poco amaro in bocca al popolo della Salernitana. Roberto Breda riesce in quello che gli viene meglio: subentrare in corsa nel campionato cadetto, riprendere squadre a corto di energie e di speranze e poi trascinarle verso il proprio obiettivo. Dopo la grandissima delusione sulla panchina della Salernitana, con la chiamata ad inizio gennaio per poi mollare la presa e lasciare spazio a Pasquale Marino, l’ex capitano granata ha realizzato una nuova impresa con il Padova.

Ritornato in pista lo scorso 23 marzo, il tecnico ex Salernitana ha inanellato tre vittorie nelle ultime cinque, riuscendo con tre 1-0 di fila casalinghi ad aggiudicarsi scontri diretti pesantissimi. L’ultimo in ordine temporale è stato il successo sul Pescara, con penalty fallito dagli adriatici con Russo e poi la stoccata nel finale di Pastina. Una grande soddisfazione, seppur con un pizzico di rimpianto per ciò che poteva essere lo scorso anno e non è stato.