Calcio a 5, la Feldi Eboli a Genzano per chiudere la regular season Trasferta delicata (ore 18:00), in palio c'è il posizionamento finale per i playoff

Ultimo atto della regular season e tutto ancora in gioco per la Feldi Eboli. Le volpi si preparano alla trasferta sul campo dell’Ecocity Genzano, match in programma alle ore 18:00, una sfida che vale tantissimo in ottica playoff e che rappresenta l’ultima occasione per determinare il proprio destino in classifica. La squadra di mister Luciano Antonelli arriva a questo appuntamento in un momento delicato, reduce da una serie di risultati che non hanno rispettato le aspettative, ultimo dei quali il pareggio interno contro il Capurso dopo essere stata avanti di tre reti. Un segnale chiaro: servirà maggiore solidità nella gestione dei momenti della gara per evitare di compromettere quanto costruito.

La classifica dice che tutto è ancora possibile. Con Napoli a 51 punti e Feldi Eboli e Roma appaiate a quota 50, i rossoblù possono chiudere la stagione regolare tra il terzo e il quinto posto. Un dettaglio tutt’altro che marginale, perché il piazzamento finale inciderà sia sugli accoppiamenti dei playoff Scudetto sia sul vantaggio del fattore campo nelle eventuali gare decisive.

La trasferta di Genzano, dunque, non è una partita come le altre. È una gara da affrontare con la massima concentrazione, contro un avversario organizzato e capace di mettere in difficoltà chiunque, soprattutto tra le mura amiche. Per la Feldi sarà fondamentale ritrovare equilibrio tra le due fasi, limitare gli errori e sfruttare al meglio le occasioni create. Oltre al risultato, sarà inevitabile uno sguardo anche agli altri campi, ma la priorità resta una: vincere. Solo così la Feldi potrà avere la certezza di chiudere nel miglior modo possibile la regular season e presentarsi ai playoff con fiducia e una posizione di classifica favorevole.

Lo sa bene Giancarllo Selucio che, alla vigilia della gara contro i laziali, ha parlato così nella classica conferenza stampa prepartita: “Dobbiamo essere più concentrati, non può succedere di nuovo di essere avanti tre gol e poi chiudere con un pareggio. Contro l’Ecocity sarà una gara fondamentale per riprendere la fiducia prima dei Playoff, sperando di chiudere in classifica il più in alto possibile. Una sola parola per me racchiude tutto: concentrazione, dall’inizio alla fine, solo così possiamo tornare a fare risultato”, le parole del numero 77 delle volpi.