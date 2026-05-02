Salernitana, di nuovo tutti in campo: possibile sorpresa settimana prossima Squadra nel chiuso del CS Mary Rosy. Si ragiona su un possibile 'abbraccio' dei tifosi all'Arechi

Un giorno di riposo. Serse Cosmi sfrutta l’onda lunga dei playoff, l’attesa per il ritorno in campo fissato per domenica 10 maggio seppur in attesa di conoscere avversario e dettagli per tirare il fiato e dare alla sua Salernitana un po’ di respiro. Ieri la squadra ha staccato la spina, si è concessa 24 ore di relax, con i calciatori che hanno beneficiato di un primo maggio a ritmo lento per poi rimettere nuovamente il piede sull’acceleratore già in mattinata, quando la squadra tornerà nel chiuso del Centro Sportivo Mary Rosy per riprendere gli allenamenti. I fari sono puntati sulla condizione fisica ma anche sulle notizie che arriveranno dall’infermeria. Cosmi spera di poter riaggregare a breve anche Capomaggio mentre per Berra ci sarà ancora da attendere.

Test col Faiano col pubblico?

Giovedì prossimo la Salernitana ha fissato l’ormai tradizionale allenamento congiunto con una realtà di Eccellenza. Dopo San Vito Positano e Lions MM Montemiletto, questa volta toccherà al Faiano sfidare i granata all’Arechi. Cosmi proverà uomini e schemi, lavorerà sul ritmo partita dei suoi ma soprattutto ha in mente di poter ricevere una nuova scarica di adrenalina dall’ambiente. Si valuta anche la possibilità di aprire le porte dell’impianto e destinare alla squadra l’abbraccio della sua gente. Si tratta solo di un’ipotesi al momento, con diversi aspetti da valutare. Attese novità settimana prossima.