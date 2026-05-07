Incidente sull'autostrada A2 tra Pontecagnano e Salerno: un ferito e lunghe code In ospedale un 20enne, la cui auto si è ribaltata più volte

Brutto incidente stradale questa mattina intorno alle 8 sull’autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione nord, nel tratto compreso tra Pontecagnano e Salerno.

Un 20enne alla guida di una Mazda, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo, andando a urtare la parete divisoria centrale. Nell’impatto l’auto si è capovolta, finendo sulla carreggiata.

Immediato l’intervento dei soccorsi

La Centrale Operativa 118 di Salerno ha attivato tempestivamente un’ambulanza dell’associazione VOPI. L’equipaggio, composto da soccorritori con ambulanza, è giunto sul posto in pochi minuti.

Il giovane, cosciente, è stato soccorso sul posto. Successivamente è stato trasportato in codice giallo presso l’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno per tutti gli accertamenti sanitari e le cure del caso. Al momento non sarebbe in pericolo di vita.

Traffico rallentato

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Salerno per i rilievi e la gestione della viabilità. L’incidente ha causato forti rallentamenti sulla A2 in direzione Nord, con code che hanno raggiunto i 2 km.

Sono in corso accertamenti da parte della Polstrada per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.