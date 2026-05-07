Salernitana, prove di playoff all'Arechi: Cosmi a caccia di soluzioni e...carica Alle ore 15:00 il test con il Faiano. Il tecnico vuole l'abbraccio della sua gente alla squadra

Il campo da una parte, il fattore ambientale dall'altra. La Salernitana guarda con grande interesse al sorteggio del primo turno nazionale dei Playoff Serie C. Alle ore 12:30, la squadra granata avrà più chiare le idee su quello che sarà il proprio cammino nella post-season. Serse Cosmi però continua sulla sua strada. Si riparterà dal 3-4-1-2, con un rosa al completo e con la possibilità di poter ruotare tutti gli uomini a disposizione nel test a porte aperte con il Faiano.

Una scelta dettata anche dall'incertezza sulla possibilità di avere i tifosi al proprio fianco nel debutto nella post-season di domenica. Ed è per questo che l'ambiente ha scelto di sottolineare con forza l'importanza dell'allenamento congiunto in programma questo pomeriggio alle ore 15:00 e aperto a tutti. La Curva Sud Siberirano ieri ha incitato così il popolo granata a partecipare: "Salerno: un abbraccio che non finisce mai. Giovedì ore 15:00 occorre esserci perché ci sono momenti in cui la presenza vale molto di più. Non sarà un semplice allenamento, sarà un momento fondamentale per stringerci attorno alla nostra squadra, per far sentire il calore, la passione e l’orgoglio. È il momento di fare quadrato, un solo cuore una unica voce. Ora non esistono singoli non esistono critiche, non esistono dubbi, esiste solo una maglia e un popolo che la difende e che non ha mai mollato. Invitiamo tutta la città, ogni tifoso granata, a essere presente.In vista dei playoff, abbiamo bisogno di tutti. Sul prato verde non scenderanno solo undici uomini, ma l'anima intera di una città che ha deciso di essere un tutt'uno con la sua squadra. Voce, cuore, appartenenza. Riempiamo la Curva Sud. Facciamo sentire cosa significa giocare per Salerno".