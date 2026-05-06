Playoff Serie C: Salernitana, ecco le possibili rivali: quante sorprese! Domani alle ore 12:30 in diretta Sky il sorteggio che permetterà ai granata di scoprire l'avversario

La Salernitana conosce finalmente il quadro del primo turno nazionale dei playoff Serie C. Domani alle ore 12:30 è in programma il sorteggio per gli accoppiamenti della fase che vedrà la Bersagliera scendere in campo domenica 10 maggio in trasferta e poi mercoledì 13 maggio invece all’Arechi. I granata entreranno in scena al pari di Renate e Ravenna, entrambe terze classificate nei rispettivi gironi al pari della Salernitana, oltre al Potenza, vincitrice della Coppa Italia di serie C. Dall’urna la squadra di Serse Cosmi potrà pescare una fra: Campobasso, Casertana, Cittadella, Casarano, Pianese. Passa il turno anche il Lecco (2-1 sulla Giana Erminio) che sarà però testa di serie.

I risultati di serata

Tantissime le sorprese dal mercoledì dei playoff Serie C: nel secondo turno eliminatorio cade subito una big. Al debutto, crolla il Cosenza, con il pesantissimo 1-5 inflitto dal Casarano. Il Campobasso riprende il Pineto solo nel finale e sfrutta il doppio risultato a disposizione (1-1). Il Cittadella fa valere il fattore campo e supera il Lumezzane (1-0), mentre la Casertana impatta col Crotone e si regala la qualificazione (1-1). La Pianese fa l’impresa superando in trasferta la Juventus Under 23 (0-2).