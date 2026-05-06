"Un appuntamento importante per tutta la nostra società, che nell’anno del nostro 60esimo anniversario chiude una stagione straordinaria con la conquista della Coppa Campania Promozione". Un post social per celebrare e annunciare l'allenamento congiunto a porte aperte con la Salernitana. Il Faiano, squadra d'Eccellenza del comune di Pontecagnno Faiano, si prepara ad un pomeriggio da sogno. Domani, giovedì 7 maggio, alle ore 15:00, la squadra biancoverde sfiderà la Salernitana all'Arechi nell'allenamento a porte aperte voluto dal club granata per preparare al meglio l'esordio nei playoff di serie C. Uno sparring partner d'eccezione, con la società biancoverde che mette così il sigillo su un stagione che si chiuderà con l'orgoglio per la conquista della Coppa Campania Promozione lo scorso 14 aprile ai calci di rigore contro "Il Punto di Svolta".
Salernitana, l'orgoglio del Faiano: "Test coi granata appuntamento prestigioso"
Il club biancoverde ha annunciato sui social la sfida con la Bersagliera all'Arechi
Salerno.