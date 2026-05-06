UFFICIALE - Salernitana, domani test all'Arechi col Faiano: i dettagli I tifosi potranno accedere in Curva Sud Siberiano. Poi conferenza stampa di Cosmi

L'ufficialità era nell'aria. La Salernitana si prende l'abbraccio della sua gente. Con una nota, "l’U.S. Salernitana 1919 comunica che nel pomeriggio di domani, giovedì 7 maggio, è in programma un allenamento congiunto a porte aperte allo stadio Arechi con l’U.S. Faiano 1965, compagine militante nel campionato di Promozione. Il calcio d’inizio è fissato alle 15:00. A seguire, mister Serse Cosmi incontrerà i giornalisti in conferenza presso la sala stampa.

L’ingresso al pubblico sarà consentito a partire dalle 14:00 esclusivamente nel settore Curva Sud. Si ricorda ai tifosi granata che anche in occasione dell’allenamento congiunto, così come nelle partite ufficiali, resta valido e va osservato il regolamento d’uso dell’impianto. Non sarà consentito al pubblico registrare o trasmettere immagini delle fasi di lavoro in campo in diretta su qualsiasi piattaforma. La società realizzerà la produzione video degli highlights dell’allenamento congiunto e della conferenza stampa dell’allenatore".