Sorteggio Playoff Serie C: un 'ex Mondiale' sceglie il rivale della Salernitana Alle ore 12:30 è in programma il sorteggio: ecco come seguirlo

Count-down iniziato. La febbre di playoff serie C è fortissima tra i tifosi. Anche la Salernitana scruta l'orizzonte. Staff tecnico e calciatori hanno seguito le prime due fasi e ora attendono di conoscere chi sarà l'avversario al primo turno nazionale della corsa per l'ultimo posto in serie B. L’appuntamento per i sorteggi è fissato per le ore 12.30, nel corso del format Area C, in diretta su Sky Sport e in streaming su SkySport.it. L’estrazione sarà a cura di Gianluca Zambrotta, ex campione del Mondo con l’Italia del 2006, alla presenza di Tommaso Donati (Responsabile area agonistica Lega Pro). In studio Marco Demicheli e Luca Mastrorilli.

Il sorteggio

Le squadre che erano già qualificate al primo turno Nazionale dei playoff di Serie C sono Potenza (vincitrice della Coppa Italia), Renate, Ravenna e Salernitana tutte classificate al terzo posto nei rispettivi gironi e che saranno testa di serie al pari del Lecco. Queste prime cinque squadre potranno sorteggiare una fra: Cittadella, Pianese, Casarano, Casertana, Campobasso. Le gare d’andata del primo turno Nazionale dei playoff di Serie C si giocano domenica 10 maggio, con ritorno fissato mercoledì 13 maggio 2026.