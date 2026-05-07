Greco a 'Granatissimi': "Salernitana, sfrutta la seconda chance per andare in B" L'ex bomber granata a "Ottochannel": "Cosmi ha dato serenità, sul doppio confronto granata favoriti"

Renato Greco lancia la Salernitana. Nel corso di “Granatissimi”, l’ex attaccante granata ha parlato ai microfoni di Ottochannel della corsa verso la serie B della Bersagliera: “Per me aver saltato i primi due turni è stato importante. Credo che due settimane di lavoro siano importanti per migliorare e affinare l’intesa e la condizione, inculcando quello che sono i dettami di gioco. Poi sul doppio confronto credo che la Salernitana sia favorita con qualsiasi avversario. Io credo che abbia possibilità altissime di imporsi”.

“Quanta qualità in attacco”

Greco si è soffermato poi sull’apporto di Cosmi e sul valore dell’attacco: “Sono dell’idea che la miglior difesa è l’attacco. Oltre a questo, va sottolineata la tranquillità che Cosmi ha trasmesso alla squadra e all’ambiente. Ad un certo punto ha capito di preparare al meglio la squadra per i playoff, lavorando bene sugli attaccanti, consapevole che ha in rosa elementi di grandi qualità. Ora hai una seconda chance per andare in B e questo ha permesso alla squadra di recuperare energie psicofisiche, di poter credere ancora nella cadetteria”.