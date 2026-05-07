Fedele a 'Granatissimi': "Salernitana, metti da parte le critiche e prendi la B" Il dirigente sportivo: "Ascoli ha qualcosa in più ma i granata sono in ascesa. Tifo sarà decisivo"

Enrico Fedele presenta i playoff di serie C. Nel corso di “Granatissimi”, in onda su Ottochannel, lunga riflessione sul momento dei granata: “Sono emersi risultati importanti dall’ultimo turno. Il crollo del Cosenza è significativo mentre il Campobasso si è salvato nel finale contro un Pineto che ha avuto diverse occasioni per chiudere i conti. La Casertana ha ripreso il Crotone nel finale. Adesso cambia tutto. L’Ascoli ha maggiori potenzialità e lo temo per la sua forza. Poi ci sono squadre come Salernitana e Catania che si equivalgono ma che hanno qualità. Sono fiducioso per i granata, anche perché ha dalla sua il pubblico che incide”.

"Ora serve viaggiare compatti"

Adesso inizia un nuovo campionato: “Cosmi ha già fatto con il Trapani i playoff in serie B e sfiorò la promozione in massima serie A. Adesso serve esperienza: lasciamo il bel gioco agli altri, ora è il momento della concretezza. La Salernitana è in un momento che può fare bene perché ha calciatori che possono risolvere le partite. Ora inoltre è in fiducia perché sembrava potesse chiudere quinta in classifica ma invece è in ascesa. Ora è il momento di mettere da parte le critiche e serve l’unione, compattarsi: questo è una situazione particolare in cui si potrebbe avere tra le mani il biglietto del Super Enalotto. La tifoseria si è stretta alla squadra, questo è un aspetto che può essere fondamentale”.