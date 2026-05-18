Battipaglia, indebito utilizzo di carte di credito: arrestata Era già finita nei guai a dicembre ma ad aprile era tornata in azione

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia hanno eseguito un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare in carcere nei confronti di Annalisa M., per l'inosservanza degli obblighi prescritti dalla misura del divieto di dimora nei Comuni della provincia di Salerno. La donna era stata sottoposta al provvedimento per furti ed indebito utilizzo di carte di credito commessi nel mese di dicembre 2025.

Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, a seguito dell'esecuzione della misura cautelare personale, l'indagata avrebbe reiterato la sua condotta, in quanto ad aprile, a Battipaglia, all'interno di un'attività commerciale si sarebbe impossessata del portafoglio della titolare, contenente documenti e diverse centinaia di euro; alcuni giorni dopo, avrebbe sottratto, dall'abitacolo di un furgone parcheggiato, il borsello di un operaio mentre quest'ultimo si trovava fuori dal veicolo, per poi utilizzare indebitamente la carta di credito contenuta al suo interno per effettuare acquisti presso diverse attività commerciali e prelievi presso sportelli bancomat.

