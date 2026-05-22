Nascondeva in casa fucili rubati: in carcere 27enne egiziano Operazione di Squadra Mobile e Guardia di Finanza

Nascondeva illegalmente in casa due fucili rubati: un 27enne egiziano è stato arrestato nell'ambito di un'operazione congiunta effettuata dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Salerno, insieme a personale del GICO – Nucleo PEF di Salerno. L'indagato è ritenuto responsabile di detenzione illegale di armi e ricettazione. I fucili sono stati trovati presso il suo domicilio, insieme a numeroso munizionamento.

La polizia giudiziaria, avendo avuto notizia che il giovane potesse occultare armi in casa, hanno effettuato una perquisizione domiciliare all’esito della quale sono stati trovati un fucile modello Winchester calibro 12 ed un fucile carabina RUGER modello AR 556 – calibro 223 REM e munizionamento di diverso calibro. Pertanto la polizia giudiziaria ha posto il tutto sotto sequestro, in quanto provento di furto.

Inoltre, le attività di perquisizione sono state estese anche all’autovettura del 27enne, anch’essa sottoposta a sequestro per il reato di riciclaggio. Il pm di turno della Procura di Nocera Inferiore ha, quindi, disposto che il giovane venisse condotto in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.