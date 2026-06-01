Tragedia sulla spiaggia di Maiori: uomo stroncato da un malore Inutili i soccorsi

Un 75enne originario di Tramonti ha perso la vita nel pomeriggio mentre si trovava in spiaggia, sul lungomare di Maiori. L'uomo, secondo una prima ricostruzione effettuata da sanitari ed investigatori, sarebbe stato stroncato da un malore fulminante. Era arrivato da solo in spiaggia per godere di qualche ora di relax e spensieratezza che, purtroppo, si sono improvvisamente trasformate in tragedia.

L'allarme è scattato intorno alle 17 quando alcuni bagnanti hanno notato il corpo dell'anziano riverso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per l'uomo non c'era già nulla da fare.

Tutti gli accertamenti sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Amalfi e gli agenti della Polizia Locale che hanno provveduto a delimitare l'area per svolgere gli accertamenti. Sotto choc i tanti bagnanti che, nel pomeriggio, popolavano la spiaggia del lungomare di Maiori.