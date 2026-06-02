Terremoto in Calabria, scossa avvertita anche in provincia di Salerno In rete tante segnalazioni

Una scossa di terremoto è stata avvertita intorno alle 00.15 del 2 giugno in diverse aree della provincia di Salerno. Le segnalazioni principali arrivano soprattutto dall'Agro Nocerino Sarnese e, in particolare da Scafati, Nocera Inferiore e Cava de' Tirreni. Ma il terremoto è stato avvertito anche a Salerno città e in diverse altre zone della provincia (compreso Cilento e Golfo di Policastro).

Fortunatamente non si registrano danni ma la scossa, come sempre, ha provocato spavento e preoccupazione. Sui social il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti ha fatto sapere di aver attivato il Centro Operativo Comunale. "Pochi minuti fa scossa di terremoto, epicentro dovrebbe essere Cosenza. Attivo il coc".

Tantissime le segnalazioni di cittadini residenti in provincia di Salerno che, in rete, raccontano di aver avvertito in modo chiaro la scossa di terremoto.

Il sito dell'Ingv informa che "un terremoto di magnitudo ML 6.2 è avvenuto nella zona: Costa Calabra nord occidentale (Cosenza)". La scossa (avvenuta a largo delle coste calabre) è stata registrata alle 00.12.35 del 2 giugno 202 "con coordinate geografiche (lat, lon) 39.1550, 15.8210 ad una profondità di 250 km".

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.