Violenza sessuale in uno stabilimento balneare: arrestato bengalese L'operazione della Polizia

La Polizia di Stato di Salerno ha arrestato nella serata del 14 giugno un cittadino del Bangladesh con l'accusa di tentata violenza sessuale. Il fermo è scattato nei pressi di uno stabilimento balneare cittadino a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa della Questura.

I fatti

Una donna aveva chiesto aiuto nei pressi dello stabilimento balneare. Gli agenti intervenuti sul posto hanno individuato e bloccato il soggetto indicato dalla persona offesa.

Secondo la ricostruzione effettuata nell'immediatezza dei fatti, l'indagato, in evidente stato di alterazione alcolica, avrebbe avvicinato la donna mentre si trovava in spiaggia e, dopo insistenti avances respinte dalla stessa, avrebbe tentato di costringerla a seguirlo, afferrandola e provocandole lievi lesioni.

La vicenda era stata segnalata da diverse persone che hanno assistito alla scena, facendo scattare l'allarme.